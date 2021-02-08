“جريفيث” تكشف أولويات “بايدن” في ليبيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أن إدارة “بايدن” تُعطي الأولوية لإيجاد حلّ سياسيّ شامل تفاوضي في ليبيا.

وأضافت “جريفيث” في حديث لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أن إدارة “بايدن” تُرحّب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة موحدة مُكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المحددة في ديسمبر من هذا العام.

ودعت المتحدثة كافة السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية، إلى ضمان تسليم سلس وبناء لكافة الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة؛ لأن هدف الولايات المتحدة أن تتمتّع ليبيا بالسيادة والاستقلال والاستقرار، وستعمل على تنسيق الجهود الدولية لدعم هذا الهدف.

وحول الدور التركي في ليبيا، قالت “جريفيث” إن أنقرة حليفٌ للولايات المتحدة في “الناتو”، ولديها معها مصالح مشتركة في مكافحة الإرهاب.

وأضافت: قد نختلف في الآراء حول بعض القضايا، ولكننا سنعمل معها على الأولويات المشتركة.

وشدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن الدور المصري مهم ومحوري في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن مصر شريكٌ مهمٌ للولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها دور أكبر في المحافظة على استقرار المنطقة.

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