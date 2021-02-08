هل انتهى الإفلات الإسرائيلي من العقاب؟

في الصحف اليوم: قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها إجراء تحقيق حول إمكانية ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. ترى بعض الصحف أن القرار مؤشر على نهاية إفلات إسرائيل من العقاب ورأت صحف أخرى أنه بمثابة إنذار لإسرائيل، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. في الصحف كذلك: ماذا ينتظر الليبيون من السلطة الجديدة؟ واحتجاجات في مدينة الفنيدق شمال المغرب تعيد إلى الواجهة قضية “التهريب المعيشي”. في بورما، احتجاجات سلمية وعصيان مدني لرفض الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش الأسبوع الماضي.

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