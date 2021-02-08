الجزائر وسويسرا تتوافقان على الحلول السياسية لأزمتي ليبيا والصحراء الغربية

اتفق وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، مع نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، إينيازيو كاسيس على التنسيق بين البلدين للتعاون في الحلول السياسية والسلمية للأزمات بليبيا والساحل والصحراء الغربية

وفي مؤتمر صحفي عقده مع الوزير السويسري عقب انتهاء جلسة العمل التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، قال بوقدوم إن الجانبين ناقشا الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل والصحراء الغربية

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري إنه تم الاتفاق على ضرورة دعم التشاور والتنسيق بين البلدين في جميع الميادين وفي سبل ترقية الحلول السياسية والسلمية لهذه الأزمات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24