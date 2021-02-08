بطلب من وزير الدفاع التونسي: جلسة استماع سرية ومغلقة حول ليبيا وهذه نتائج التصويت

تنعقد حاليا, من اليوم الإثنين, لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني إبراهيم البلتاجي حول الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا.

وطلب وزير الدفاع التونسي من رئيس لجنة الأمن والدفاع نور الدين العرباوي أن تكون جلسة الاستماع سرية ومغلقة على الإعلام والمجتمع المدني بالنظر إلى طبيعة الموضوع, وفق ما صرح به العرباوي قبل انطلاق الجلسة التي حضرتها “بوابة افريقيا الإخبارية”.

كما تم اعتماد الية التصويت من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع على شكل انعقاد الجلسة, إن كانت مغلقة أم مفتوحة للإعلام, بين النواب الحاضرين في القاعة والنواب المتلحقين بالجلسة عبر تطبيقة “زوم”, وصوت 9 نواب بنعم, أي لسرية الجلسة, فيما احتفظ 2 وتغيب نائب واحد.