«المباحث الجنائية» يضبط مرتكبي جريمة قتل نيجيري

ضبط جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المتورطين في جريمة قتل شخص يحمل الجنسية النيجيرية.

وقبض رجال التحري التابعين للجهاز على مرتكبي الجريمة وأحدهما سوداني الجنسية، 23 عاما، والآخر تشادي، 17 عاما، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واعـترفـ المتهمان بارتـكابـ الواقعة، بجانب جرائم أخرى رفقة مـطلوبين آخرين، متمثلة فـي سرقة سيارات بالإكراه وهـواتف نقالة ومبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانـونـية معهما، وأحيلا إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا