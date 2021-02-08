الخارجية الأمريكية: على الجهات الفاعلة في ليبيا ضمان “تسليم سلس” للسلطة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المحددة في ديسمبر المقبل.

جريفيث أكدت ، في حوار مع بوابة “أخبار اليوم” المصرية، أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لإيجاد حل سياسي شامل تفاوضي للنزاع الليبي، داعية كل السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة.

وأضافت أن هدف الولايات المتحدة أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقلال والاستقرار، وأنها ستعمل على تنسيق الجهود الدولية لدعم هذا الهدف، وفقا لتأكيدها.

وأعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، الجمعة الماضية، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.