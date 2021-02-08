الحرشاوي: أمام الحكومة الجديدة تحديات كثيرة

اُنتخب عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي المؤقت يوم السبت 6 فبراير في جنيف وتعهد بإعادة بناء البلاد، ووعد بالاستماع والعمل “مع جميع الليبيين”. وهو ما ” يبشر” ببداية محتملة لعملية إعادة إعمار ليبيا.

فبعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تضمن حسن سير المرحلة القادمة حتى انتخابات ديسمبر2021، تواجه عبد الحميد دبيبة وفريقه تحديات كثيرة، أولها بحسب الباحث في المعهد السويسري للمبادرة العالمية، المختص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، ستكون توحيد البلاد، خاصة ما يتعلق بحكومتها المستقبلية.

المهندس عبد الحميد دبيبة من مصراتة (غرب)، والبالغ من العمر 61 عاما، اكتسب خبرة كبيرة، خاصة في ظل نظام العقيد الراحل معمر القذافي، عندما شهدت طرابلس طفرة صناعية كبيرة. فمنذ عام 1989 إلى عام 2011، كان دبيبة مدير مشروع منظمة تطوير المراكز الإدارية (ODAC)، عملاق الاستثمار الليبي والمسؤول عن تحديث البنية التحتية.

كما ترأس دبيبة الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، وهي شركة مملوكة للدولة، نفذ من خلالها مشاريع إنشائية كبيرة. ويرأس عبد الحميد دبيبة اليوم شركة قابضة تمتد شركاتها إلى تركيا.

قال عبد الحميد دبيبة، إن الفشل في “المرحلة الحساسة” التي تعيشها ليبيا حاليا “ليست خيارًا”، وتعهد بالالتزام برفع المعاناة عن الشعب، وبخارطة الطريق، ودعم المرأة، والشفافية، ومنع الاقصاء، وتوثيق العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في “مصالحة وطنية” شاملة. لكن هل من السهل إنجاز ذلك في غضون عشرة أشهر فقط بعد أكثر من عقد من الصراعات التي دمرت ليبيا بالكامل؟

يقول جلال حرشاوي: “بتكليفه الوزارات الرئيسية لفصائل في الشرق، أصبح دبيبة يملك الوسائل للتعبير عن حسن النية والقدرة على التواصل وإعادة شعوب الشرق إلى الشعور بالانتماء إلى هذه الحكومة الجديدة. لذا فإن الاختبار الأول هو كيف سيؤسس حكومته وأيضا كيف سيشغل مناصب مهمة للغاية، مثل المؤسسات السيادية كالبنك المركزي وغيره. “

ويضيف الحرشاوي أنه على عبد الحميد ديبية، ” تأكيد حكومته، وفي حال تأكيد ذلك، يجب أن يجد طريقة لقيادة أجندة أمنية على مستوى الشرطة، مكافحة الجريمة، وتفكيك الميليشيات. كما عليه أن يجد توازنا جيدا، وهو أمر ممكن وليس مستحيلا. وعلى المستوى الدفاعي، يجب أن يكون قادرا على التوفيق بين حقيقة أن هناك جزءًا من ليبيا أصبح خاضعا للتدخلات الخارجية وهو الأمر الأصعب على ما يبدو”.