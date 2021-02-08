المشري يلتقي المنسق الأممي لبحث تطورات الملف الليبي

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، اليوم الإثنين، منسق البعثة الأممية في ليبيا الذي استلم منصبه مؤخراً “رايزيدون زينينجا”.

وقدم المشري خلال اللقاء ملخصًا عن الوضع في البلاد، والتحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد؛ أثناء عملهما بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل ملتقى الحوار بإشراف البعثة الأممية، وكيفية التعامل مع هذه التحديات أو تفاديها، بالإضافة إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة.

ومن جهته وعد المنسق الأممي بنقل هذه الأفكار إلى الأمم المتحدة، والسعي نحو مزيد من دعم الجمعية العامة ومجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا.