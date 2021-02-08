افحيمة: يجب أن يكون دعم نتائج جنيف مشروط بعدم الانحراف عن مسار الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن تسارع الاحداث والتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي الليبي هي ظاهره صحية، وقبول الآخر كما هو كشريك في الوطن، بصرف النظر عن الأخطاء والمغالطات والمخالفات القانونية التي تم تعبيد الطريق بها نحو صنادق الاقتراع.

افحيمة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن كل ذلك إن لم يكن ظاهرة صحية، فهو على الأقل مؤشرات تعافٍ من أمراض خطيرة، كادت لولا توفيق الله وجهود المخلصين أن تفتك بوطن وشعب أدرك متأخرًا بأنه ضحية اصطفافاته خلف اشخاص بصرف النظر عن مشاريعهم.

وأضاف: “إن التعطش للاستقرار لدى أغلب أطياف الشعب الليبي والظاهر للعيان في تدوينات المدونين على منصات التواصل الاجتماعي وعبر شاشات التلفزيونات والذي انعكس تأييدًا لنتائج جنيف لا يكفي لاستكمال جني الثمار، وسيبقى مطلوبًا بقوة من الجميع الاستمرار في دعم السلطة الجديدة طالما لم تنحرف عن المسار المرسوم للخروج بالبلاد من أزمتها”.

وأشار إلى أن الدعم المطلق قد يكون غير محمود، تمامًا كما هي المعارضة والاعتراض لغرض المعارضة والاعتراض فقط، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الدعم مشروطًا بعدم الانحراف عن المسار أو الحيود عن الطريق نحو الهدف المنشود، وهو استحقاق 24 ديسمبر 2021.

كما اختتم قائلًا: “لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وفي كل الأحوال ما تحقق من مكاسب ليس سيئًا مقارنة بالمصير الذي كان ينتظر البلاد فيما لو فشلت جنيف، وعليه يجب أن نضع دائمًا نصب أعيننا أن الحفاظ على المكاسب دائمًا أصعب من نيلها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية