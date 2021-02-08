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ملثمون يعتقلون المعتصمين في باب بن غشير .. والوفاق لا ترى ولا تسمع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

شنت مجموعة مسلحة هجوما على معتصمين مضربين عن العمل من موظفي مصلحة الضرائب كانوا في حالة اعتصام بمديرية ضرائب طرابلس “مكتب كبار الممولين في باب بن غشير” .

وأفاد مصدر، في تصريح صحفي، بأن العناصر المسلحة ألقوا القبض على المعتصمين ، مشيرا إلى أن المهاجمين الملثمين يرتدون بدلات عسكرية سوداء مددجين بالسلاح ويستقلون سيارات نوع “تويوتا 27″معتمة الزجاج ، فيما لم تصدر وزارة الداخلية أو حكومة الوفاق غير المعتمدة أو أي جهة رسمية، توضيحاً لما حدث ولا مصير المعتقلين.

يذكر أن موظفي مصلحة الضرائب الليبية معتصمين و مضربين عن العمل منذ تاريخ العاشر من شهر يناير 2021  ويطالبون بتحسين مرتباتهم و إلغاء الخصم من المعاشات الذى فرضه المجلس الرئاسي بخصم 20٪ من المرتب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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