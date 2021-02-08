ملثمون يعتقلون المعتصمين في باب بن غشير .. والوفاق لا ترى ولا تسمع

شنت مجموعة مسلحة هجوما على معتصمين مضربين عن العمل من موظفي مصلحة الضرائب كانوا في حالة اعتصام بمديرية ضرائب طرابلس “مكتب كبار الممولين في باب بن غشير” .

وأفاد مصدر، في تصريح صحفي، بأن العناصر المسلحة ألقوا القبض على المعتصمين ، مشيرا إلى أن المهاجمين الملثمين يرتدون بدلات عسكرية سوداء مددجين بالسلاح ويستقلون سيارات نوع “تويوتا 27″معتمة الزجاج ، فيما لم تصدر وزارة الداخلية أو حكومة الوفاق غير المعتمدة أو أي جهة رسمية، توضيحاً لما حدث ولا مصير المعتقلين.

يذكر أن موظفي مصلحة الضرائب الليبية معتصمين و مضربين عن العمل منذ تاريخ العاشر من شهر يناير 2021 ويطالبون بتحسين مرتباتهم و إلغاء الخصم من المعاشات الذى فرضه المجلس الرئاسي بخصم 20٪ من المرتب.

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