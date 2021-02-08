البيوضي: هناك محاولات تجرى الخاسرين لتعطيل التوافق.. ونحن أمام لحظة تاريخية لإسكات صوت المدافع

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن هناك محاولات حقيقية تجري لتعطيل التوافق بطرق عدة واتصالات الخاسرين من تيارات الإقصاء لا تتوقف.

البيوضي لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الكثير من الوسائل تستخدم لأجل زرع بذور الشك بين الأطراف الليبية، وهناك من يسعى لتعطيل عمل مجلس النواب وإنجاز الاستحقاق السياسي.

وأضاف: “بعد سقوط صفقة التمرير ومحاولات الهيمنة على ليبيا وتفتيت كيانها الوطني، نحن الآن أمام معركة أخرى لا تقل أهمية لتعزيز التوافق وتستدعي تكاثف الجميع”.

كما أكد على أن البلاد أمام لحظة تاريخية لتحقيق التوافق وإسكات صوت المدافع والانتقال نحو الدولة والمسار الديموقراطي، مضيفًا: “الليبيون من كل المشارب يجب أن يدافعوا عن حقهم في الاستقرار”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية