الجنايات المصرية تستكمل محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع “داعش ليبيا”

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن محكمة الجنايات المصرية تستكمل محاكمة 10 متهمين بقضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن هناك متهم واحد حاضر من المتهمين ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابيًا.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيو الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا.

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