«بوشحمة»: جار فتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية

قال رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق في لجنة خمسة زائد خمسة أحمد بوشحمة، إن اجتماع اللجنة في سرت ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات و الهندسة.

وأضاف بوشحمة في تصريح صحفي – رصدته “الساعة 24” فور وصولهم إلى مطار معيتيقه بطرابلس أن: “العمل جار لفتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية” موضحا في الوقت ذاته أنهم أكدوا للأمم المتحدة على ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفق قوله.

وكان آمر ما تعرف بـ”غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال قال في وقت سابق، إنهم يرحبون باتفاق لجنة 5+5، وقرارها الأخير بالمضي قدما في تنفيذ كامل بنوده، مشدداً على أن سحب قواتهم من خطوط التماس مرهون أساسا بسحب المرتزقة ونزع الألغام، وأن فتح الطريق الساحلي مرتبط بتنفيذ هذين الشرطين، وعلى مجلس الأمن الدولي، تحقيق هذه الخطوة والضغط لسحب المرتزقة من كافة الأراضي الليبية.