بلومبرج: تبلور سلطة ليبية جديدة وتحديات السلام مازالت قائمة

نشرت وكالة بلومبرج المتخصصة في التحليلات السياسية والاقتصادية، تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مسلطة الضوء على بداية تبلور حكومة جديدة في البلاد موضحة العقبات والتحديات التي تنتظر تلك الحكومة.

وقالت بلومبرج، من المقرر أن يصل رئيس مجلس الرئاسة الليبي الجديد إلى العاصمة قريباً لبدء العمل على تشكيل حكومة انتقالية وسط آمال حذرة بأن عقد من القتال الذي قسم الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول أبوك قد يقترب من نهايته.

وسيعمل محمد يونس منفي وآخرون في المجلس المؤلف من ثلاثة أعضاء إلى جانب عبد الحميد محمد دبيبة -رجل الأعمال المؤثر المختار كرئيس للوزراء- في إدارة من المفترض أن تحكم حتى إجراء انتخابات في نهاية العام.

وانقسمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في أعقاب أحداث دعمها الناتو والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 مما أدى إلى سلسلة من الصراعات. وشهدت آخر محطات هذ الصراع محاولة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي -الذي يسيطر على معظم شرق وجنوب البلاد- التغلب على الحكومة المنافسة المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس.

ورحب الجيش الوطني الليبي باختيار القادة يوم الجمعة من قبل المندوبين الليبيين في منتدى تدعمه الأمم المتحدة في سويسرا. وانضم اثنان من مؤيديه الإقليميين -الإمارات العربية المتحدة ومصر- إلى آخرين في المجتمع الدولي للتعبير عن دعمهم.

وقال دبيبة في تصريحات تلفزيونية إن اختيار السلطة التنفيذية يمثل “انتصار للوحدة الوطنية وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية المنشودة”. وكان التصويت نتاج شهور من المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع حول مستقبل ليبيا السياسي.

‘صفحة جديدة’

ولكن لا يزال هناك طريق طويل لقطعه قبل التصويت المقرر في 24 ديسمبر. وبالعمل ضمن موعد نهائي ضيق سيتعين على القيادة الجديدة إقناع جميع الليبيين بأنهم ممثلون سياسيًا بعد عقد من الاضطرابات. وتعثرت محاولات السلام السابقة وغالبا ما عرقلت إنتاج النفط وهو مصدر رئيسي للإيرادات.

قال أنس القماطي مدير معهد صادق -مؤسسة فكرية ليبية- إن الليبيين “متحمسون لفتح صفحة جديدة، لكنهم حذرون من الشخصيات القديمة وقدرتها على إفساد الاتفاقية”.

ويمكن أن يؤدي تشكيل حكومة موحدة إلى استقرار إنتاج النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات في إفريقيا. وخرجت البلاد مؤخرًا من تعطل لإنتاج النفط أستمر تسعة أشهر … حرم السلطات من عائدات بمليارات الدولارات. وعاد الإنتاج إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميًا من الصفر تقريبًا في سبتمبر.

ولطالما كانت قضية توزيع الثروة النفطية نقطة شائكة في الشرق الذي أكد أنه لا يحصل على حصة عادلة. لم يتم حل هذه المشكلة بعد وقد تستخدم عمليات التعطيل مرة أخرى لممارسة الضغط السياسي وفقًا لجليل حرشاوي الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ومقرها سويسرا.

وقال حرشاوي إن المحادثات بشأن هذه القضية قد تصبح أكثر توترا هذا العام وتشمل احتمال “حروب صغيرة لبعض الأصول النفطية الرئيسية” مثل حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا.

وشجعت الولايات المتحدة يوم الأحد دبيبة على اختيار حكومة صغيرة من التكنوقراط الذين يمكنهم الحصول على دعم سريع من البرلمان ومعالجة القضايا الرئيسية مثل أزمة الكهرباء.

وأكد القماطي أن دعم الإدارة الجديدة في واشنطن سيكون مهما. وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة أن ترسل “رسالة واضحة إلى المخربين المحليين والخارجيين بأنها لن تتسامح مع حرب أخرى، أو وجود مرتزقة أجانب، أو زيادة عدم الاستقرار في إنتاج النفط الليبي”.