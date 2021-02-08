سرقة 1500 متر من أسلاك الكهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1500 متر من أسلاك الكهرباء على خط الجقاندة الجديدة في دائرة توزيع قصر بن غشير.

وتسبب الأمر في فقد التغذية لنحو 30 محولا، وانقطاع التيار عن سوق الخضراء بسوق الأحد، وجزئ من منازل المواطنين في قصر بن غشير، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وطالب الشركة «بوضع حد لهذه الظاهرة لحماية مكونات الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار عن منازل المواطنين لعدة أيام وزيادة معاناتهم».

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