الوطني للأرصاد يتوقع ارتفاع نسبي في الحرارة على غالبية مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار أحياناو ترواح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 19 و24 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 20 و30 درجة مئوية على الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون بها أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على غالبية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون بها أجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل على الجغبوب وجالو 27 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية، كما ستكون الاجواء صافية في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و20 درجة مئوية.

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