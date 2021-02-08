“سعيّد” يُهنئ “المنفي” ويدعوه لزيارة تونس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوةً من الرئيس التونسي قيس سعيّد، لزيارة تونس؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وثمّن “المنفي”، خلال اتصال تلقاه من “سعيّد”، صباح اليوم الاثنين، الدور الذي تلعبه تونس في سبيل حلّ الأزمة الليبية.

من جانبه، عبّر الرئيس التونسي عن ترحيبه بكون بداية حل الأزمة كان “ليبيًا- ليبيًا”، مؤكدًا حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حلّ سريع يُنهي الازمة.

وكان “المنفي” قد تلقى دعوةً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس، في أقرب وقتٍ ممكنٍ، وذلك بعد يوميْن من استلام منصبه.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هنأ “المنفي” بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي، بعد ترشيحه من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي بالرئاسي الجديد لـ”218″، إن الاتصال ‏استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، فيما أكد “أردوغان”، خلال الاتصال، على دعمه للمجلس الرئاسي الجديد من أجل حلّ الأزمة الليبية

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