السائح يتطلع لتعامل أعضاء اللجنة الدستورية بإيجابية ويؤكد الأمر غايةٌ في الحساسية

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن لقاء مع اللجنة الدستورية، اليوم الاثنين، في مدينة الغردقة المصرية، مشيرا إلى أنهم يحملون في جعبتهم رؤية “دبلوفنية”، موضوعية، وواقعية؛ للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع.

وأعرب السائح عن تطلعه إلى تعامل أعضاء اللجنة بإيجابية مع هذه الرؤية، وأخذها على محمل الجدّ، مؤكدا أن الأمر غايةٌ في الحساسية.

وكان عضو باللجنة الدستورية قد كشف في تصريح خاص لليبيا 24، الأحد الماضي، أنه سيجري عقد اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة غدا الثلاثاء بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24