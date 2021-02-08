بوخشيم: ما سيتم عقب جلسة البرلمان الجديدة سيثبت مدى قبول كل الأطراف بالمرحلة الجديدة

ليبيا – اعتبر المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم أن هناك دائمًا معارضين ومؤيدين، كما هو الحال في جميع الانتخابات.

بوخشيم بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” بأن قبول فتحي باشاآغا بخسارته موقع رئاسة الحكومة، وقبول عقيلة صالح خروجه من سباق الرئاسي أمور جيدة، وتصب في مصلحة السلطة الجديدة، غير أنه من السابق لأوانه الجزم بأن كل الأمور، ستنتهي عند هذه النقطة.

وأضاف بأن الخطوة التالية التي ستثبت مدى قبول كل الأطراف، للدخول إلى المرحلة الجديدة، هو ما سيتم عقب عقد جلسة البرلمان الجديدة، والتي سيكون على أجندتها، اعتماد الحكومة الجديدة، وكذلك مسألة تغيير الرئاسة الحالية للبرلمان.

كما أوضح أن عدة شخصيات برلمانية من أغلبية النواب أشارت إلى ضرورة تمكين إقليم فزان من رئاسة البرلمان، طالما تم تمكين برقة من رئاسة المجلس الرئاسي، وطرابلس من الحكومة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية