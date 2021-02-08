مشرفة: هناك اتفاق في وجهات النظر بين مصر والجزائر بشأن الملف الليبي

قال سفير مصر في الجزائر أيمن مشرفة، اليوم الإثنين، إن هنالك اتفاقًا مصريًا مع سياسة الجزائر بشأن الملف الليبي الذي تؤكد على الحفاظ على الدولة الليبية وسلامة أراضيها، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا.

وأضاف مشرفة في تصريحات صحفية أن مصر ترتبط بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف الليبية واستضافت الكثير منها، لا سيما في المسار الاقتصادي وما يتعلق بمخرجات برلين وحوارات كثيرة بين القبائل ولقاءات سياسية، موضحا أن هناك اتفاق مع الجزائر على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمرار الحل السياسي ورفض العمل العسكري.

وأشار مشرفة إلى أن الحل في ليبيا هو ملكية للشعب الليبي مع رفض التدخل الأجنبي بالمحصلة، من دون إغفال الآلية الموسعة لدول الجوار التي تضم مصر والجزائر وتونس، مؤكدًا أن التدخلات الأجنبية لأطراف غير عربية في الملف الليبي هي التي عمقت الأزمة.

ولفت مشرفة إلى أن دول جوار ليبيا تتفق جميعًا في الاجتماعات التي تجرى دوريًا على إيجاد حل سياسي خالص والمحافظة على مقدرات الشعب الليبي، مع السعي لرفع المعاناة عن هذا الشعب، مشيرًا إلى أن دول الجوار هي الأقدر على مساعدة الليبيين على إيجاد حل وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وأكد مشرفة أن الانفلات الأمني في ليبيا يشكل تهديدًا لدول الجوار بسبب الهجمات الإرهابية، مبينًا أن المصريين يدعمون الجيش لمواجهة هذه القوى وللحفاظ على الدولة الليبية بمؤسساتها القضائية ومكوناتها الشرطية والأمنية.

وأضاف مشرفة أن الجيش هو الوحيد القادر على حفظ الحدود مع دول الجوار التي تعد الأكثر تأثرًا بعدم الاستقرار في ليبيا، فالأوضاع الأمنية المستقرة سيكون لها أثر إيجابي على دور هذه الدول في محيطها العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن هذه الدولة غنية بالنفط والغاز والمعادن وذات موقع جغرافي ممتاز.

وأشار مشرفة إلى أن توسط ليبيا للقارة الإفريقية وكونها مدخلًا لأوروبا وخاصرة البحر الأبيض المتوسط القريبة من قاعدة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في اليونان وإيطاليا جعلها ذات وضع إستراتيجي ومطمع للقوى الإقليمية، مؤكدًا أن دول الجوار لا مطامع لها في البلاد، ما يجعلها الأقدر على مساعدتها.

وتابع مشرفة أن دول الجوار الليبي ساعية لاستمرار التعايش بين جميع مكونات شعب ليبيا وشعوبها، لوجود تمازج قبلي بين القبائل المصرية على الحدود والقبائل الليبية في الداخل، فضلًا عن ذلك الموجود بين منطقة غات وحوض غدامس مع القبائل الجزائرية ومع منطقة الحدود التونسية في قابس.

وأوضح مشرفة أن هنالك علاقات وثيقة أسرية وتاريخية ثقافية لغوية تجعل دول الجوار الأقدر على فهم الملف الليبي، فيما لا يهم الدول الأخرى سوى مصالح اقتصادية وتنافس على منابع النفط والغاز؛ لأن السياسة تقوم على مجموعة مصالح.

وقال مشرفة إن العلاقات المصرية التركية معقدة ومتشابكة لأسباب عدة ومنها رفض التدخل التركي في ملفات عربية كثيرة أهمها الملف الليبي، لأن تركيا دولة إقليمية وليس لها الحق في التدخل في ملفات عربية تمس الأمن القومي العربي، فوجود قوات ومرتزقة خطر شديد على الأمن القومي المصري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24