السراج لـ كوبيش: يجب التشديد على الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاحد مكالمة هاتفية من مبعوث الامم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، وتناول الاتصال مستجدات الوضع في ليبيا.

السراج رحب وفقًا لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس بالمبعوث الأممي الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهامه، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأكد الجانبان خلال المكالمة على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبّرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة،

وشددا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

واشاد المبعوث الأممي الجديد بدعم حكومة الوفاق للمفوضية العليا للانتخابات وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية