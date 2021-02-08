«مجلس الدولة»: «المشري» أطلع منسق البعثة الأممية على تحديات الحكومة الجديدة

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” رفقة النائب الثاني “صفوان المسوري”، اليوم الإثنين منسق البعثة الأممية في ليبيا الذي استلم منصبه مؤخراً “رايزيدون زينينجا”، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان لـ”مجلس الدولة”: “قدم المشري لمنسق البعثة الجديد خلال اللقاء ملخصًا عن الوضع في البلاد، والتحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد؛ أثناء عملهما بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل ملتقى الحوار بإشراف البعثة الأممية، وكيفية التعامل مع هذه التحديات أو تفاديها، بالإضافة إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة” وفق قوله.

ومن جهته وعد المنسق بنقل هذه الأفكار إلى الأمم المتحدة، والسعي نحو مزيد من دعم الجمعية العامة ومجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا.