المرصد السوري: تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن تجهيز تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة تعود إلى سوريا.

وقال المرصد السوري، في بيان له، إن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المرتزقة السوريين من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، تقدر بـ140 مرتزقا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها، التي كان من المفترض أن تعود 25 يناير الماضي، مؤكدًا أن تركيا لم تنفذ أيًا من بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة المليشيات.

وأكد أن قادة المليشيات السورية (الوسيط بين أنقرة والمرتزقة) يعمدون إلى اقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمرتزقة تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم، والتأخر في تسليمها.

وفي منتصف نوفمبر الماضي كشف المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما ووصل عددهم إلى 350 طفلا.

وأضاف المرصد أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم ونيل مستحقاتهم المالية، مؤكدا وجود 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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