حويلي: القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون جاهزة في الموعد المحدد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون جاهزة في الموعد المحدد، ولا علاقة لها بالاستفتاء على مشروع الدستور، مبينًا أن اللجنة هي التي تختص بهذا الشأن.

حويلي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد أوضح أن أعضاء اللجنة القانونية خلال اجتماعهم مع البعثة في جنيف، اتفقوا على تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها، إلى مقترح أو اثنين، لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات.

وبين أنه في حال تمكّنت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية سيعقدون اجتماعًا الثلاثاء المقبل في الغردقة.

حويلي أكد أن الانتخابات لن تتأخر عن موعدها في 24 ديسمبر، موضحًا أنها يمكن أن تتم على قاعدة دستورية مقاربة من الفصل الثالث من الدستور نظام الحكم، وأن الاستفتاء على الدستور يمكن يستمر بعد الانتخابات ويدخل المنظومة لإنجازه، وأن مدة الحكم بعد الانتخابات ستكون 4 سنوات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية