نشرة الصيد البحري تحذر من ريح نشط على الساحل بين شحات وطبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته البحرية من ريح غربي إلى جنوبي غربي، نشط إلى قوي صباح اليوم، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة، كما حذر من ريح جنوبي غربي نشط، صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت النشرة اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى مترين في الساحل من الخليج إلى طبرق.

فعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت، السماء صافية وظهور بعض السحب العابرة، والريح غربي إلى متغير الاتجاه اليوم، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وجنوبي غربي على باقي الساحل سرعته ما بين (05 – 20) عقدة، قد تصل إلى (25) عقدة صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس، وارتفاع الموج يتراوح بين (0.50–1.75) متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر (16)مْ، والرؤية جيدة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء مغطاة جزئيا بالسحب إلى صافية، وريح شمالية غربية إلى قبلي على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وجنوبية غربية على ساحل شحات، وإلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعته ما بين (05 – 20) عقدة تصل صباح اليوم إلى ما بين (25-30)عقدة على ساحل درنة طبرق، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.00) متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر بسبب إثارة الأتربة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

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