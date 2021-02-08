دفاع البرلمان التونسي تعقد جلسة سرية بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود مع ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي انعقدت للاستماع إلى وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي حول الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع التونسي طلب من رئيس لجنة الأمن والدفاع نور الدين العرباوي أن تكون جلسة الاستماع سرية ومغلقة على الإعلام والمجتمع المدني بالنظر إلى طبيعة الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتماد آلية التصويت من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع على شكل انعقاد الجلسة إن كانت مغلقة أم مفتوحة للإعلام بين النواب الحاضرين في القاعة والنواب المتلحقين بالجلسة عبر تطبيقة “زوم”، لافته إلى أن 9 نواب صوتوا لصالح سرية الجلسة مقابل صوتين لعدم السرية وتغيب نائب واحد.

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