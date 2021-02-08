«قيس سعيد» يدعو «المنفي» لزيارة تونس في أقرب وقت

أجرى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد صباح اليوم، اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، وأعرب عن عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم.

وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السياق بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020

و أكّد رئيس تونس بالمناسبة حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ، ووجه رئيس الجمهورية الدعوة لـ محمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

ومن جانبه، توجه محمد المنفي بالشكر إلى رئيس تونس على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، ونوّه بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها رئيس الجمهورية وخاصة تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.