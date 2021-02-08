المنفي: نثمن عاليًا دور اليونان في حل الأزمة الليبية.. وحريصون على مد جسور التواصل مع دول الجوار والعالم

ليبيا – هنأ رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال اتصال هاتفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي لفوزه بالرئاسة، وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين.

مسؤول المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي قال في تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الإثنين إن ميتسوتاكيس خلال الاتصال أكد على دعمه الكامل والمستمر للمجلس الرئاسي الجديد، مبديًا عزم بلاده فتح سفارتها وقنصليتها في ليبيا من جديد.

بدوره، ثمن المنفي عاليًا دور اليونان في حل الأزمة الليبية، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع دول الجوار والعالم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية