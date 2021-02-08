الشيباني: يجب أن يتوحد الجميع لدعم الحكومة قصيرة العمر ودفعها نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن ما حدث ليس ما يتمناه الجميع للبلاد، فقد تم تجاوز الدستور والقانون والتسليم بالأمر الواقع، مشيرًا إلى أن البعثة الاممية أصبحت هي من تفض النزاعات في ليبيا.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في كل الاحوال، ما تم التوصل إليه في جينيف يعتبر أقصى ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة الكارثية بامتياز، وهو أقصر الطرق إلى عودة الاستقرار بغض النظر عن الإشكاليات القانونية”.

وتابع: “علينا ألّا نضيع هذه الفرصة، ولا يغرنكم الذين يرون في الفوضى مكسبًا لهم. يجب أن يتوحد المجتمع المدني والمثقفون والفعاليات الاجتماعية وكافة أطياف الشعب الليبي في دعم هذه الحكومة المؤقتة قصيرة العمر، ودفعها دفعًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي في نهاية هذا العام لعله يفرز أفضل من الموجود”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية