وزير الدفاع التونسي لـ بوابة افريقيا: تحسن الوضع الأمني في ليبيا سينعكس إيجابيا على حماية الحدود التونسية

أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البلتاجي، أن الوضع الأمني في بلاده سائر نحو التحسن بالنظر إلى تحسن الوضع في ليبيا ما من شأنه تسهيل مهمة الجيش التونسي في حماية الحدود التونسية.

كما أكد وزير الدفاع التونسي, في تصريح خاص ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, أن الوضع الأمني في البلاد في تحسن باعتبار وجود حوار بين الفرقاء الليبيين, مضيفا أن هذا الأمر يدل على أن الوضع الليبي في ليبيا يتحسن شيئا فشيئا وهو ما سيكون له انعكاسا إيجابيا على حماية الحدود التونسية مع ليبيا.

وأشار البلتاجي إلى أن الجيش الوطني على أشد الاستعداد لحماية الأمن القومي التونسي ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويأتي تصريح وزير الدفاع التونسي, ل “بوابة افريقيا الإخبارية”, على هامش جلسة استماع مغلقة صلب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان حول الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا.

وطلب وزير الدفاع التونسي من رئيس لجنة الأمن والدفاع نور الدين العرباوي أن تكون جلسة الاستماع سرية ومغلقة على الإعلام والمجتمع المدني بالنظر إلى طبيعة الموضوع, وفق ما صرح به العرباوي قبل انطلاق الجلسة التي حضرتها “بوابة افريقيا الإخبارية”.

كما تم اعتماد الية التصويت من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع على شكل انعقاد الجلسة, إن كانت مغلقة أم مفتوحة للإعلام, بين النواب الحاضرين في القاعة والنواب الملتحقين بالجلسة عبر تطبيقة “زوم”, وصوت 9 نواب بنعم, أي لسرية الجلسة, فيما احتفظ 2 وتغيب نائب واحد.