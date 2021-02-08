أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 8 فبراير 2021)

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مسجلة نفس الأسعار خلال تداولات أمس الأحد.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار 4.47 دينار، وسعر اليورو 5.39 دينار، والجنيه الاسترليني 6.14 دينار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

فيما بلغ الفرنك السويسري 4.97 دينار، واليوان الصيني 0.69 دينار، والليرة التركية 0.63 دينار.

وبالنسبة يخص العملات العربية، بلغ الدينار التونسي 1.64 دينار ليبي، والدرهم الإمارتي 1.21 دينار، والريال السعودي 1.19 دينار.

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