«عقيل»: الانتخابات يجب أن تكون أولوية قصوى لـ«الضحايا»

عز الدين عقيل رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي، أنه يتفهم أن تكون الانتخابات أولوية قصوى، للإخوان والأتراك طالما أنهم مستعدون لحصد نتائجها بالمال الفاسد والعنف والمليشيات.

وقال عقيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “علم ومنطق التفكير باختيار سلم الأولويات هو الأهم بين علوم نجاة الأفراد والأمم وصناعة النجاح والتقدم”.

وأضاف “أتفهم أن تكون الانتخابات أولويه قصوى، وحد الهوس؛ للدول الإمبريالية والإخوان والأتراك، وأن يتغنوا بها ليل نهار ولا يرون غيرها من بين أولويات السلطة الجديدة، طالما أنهم جاهزون تماما لحصد نتائجها بالمال الفاسد والعنف والمليشيات والتزوير”.

وتابع “طالما أنهم هم الذين يقفون خلف كل المصائب التي تعصف بالعباد والبلاد، وأن إنهاء السلطة الجديدة لهذه المصائب سيجعلهم الخاسر من القضاء عليها”.

واستطرد “بيد أن ما لا أفهمه هو أن تكون الانتخابات، أولويه قصوى للضحايا أيضا، الذين يٌفترض بهم أن أولوية الانتخابات بالنسبة إليهم؛ تشبه أولوية دخول الجامعة بالنسبة لمن حصل لتوه على شهادة إنهاء التعليم الأساسي، حتى لا أقول ما هو أدنى منها”.