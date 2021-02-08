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ليبيا تحجز 2,8 مليون جرعة لقاح ضد “كورونا”

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس “كورونا”، التابعة لحكومة “الوفاق الوطني”، سليمان أبوسريويل، أن الدولة الليبية تعاقدت على توفير 2,8 مليون جرعة لقاح من أجل تطعيم 1,4 مواطنًا.

ونوّه “أبوسريويل” إلى أن موعد توفير اللقاح سيكون نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الفئة المُستهدفة بالتطعيم في ليبيا، هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عامًا، والذين يُعانون من أمراضٍ مُزمنةٍ، إضافة إلى الأطقم الطبية المساعدة والتي تُمثّل خُمس سكان ليبيا.

وتوقع نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة “كورونا”، استقرارًا نسبيًا للوضع الوبائي في ليبيا، خلال الأسابيع المقبلة؛ مُطمئنًا المواطنين بشأن مُوافقة السلطات الليبية من “الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي” على توفير المبالغ المطلوبة لتوفير اللقاح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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