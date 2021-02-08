قيس سعيد يدعو المنفي وأعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة، لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قيس سعيد والمنفي، صباح اليوم.

وأعرب قيس، خلال اتصال هاتفي مع المنفي اليوم، عن عميق ارتياحه لنجاح الانتخابات «التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم»، بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم.

وأكد الرئيس التونسي، أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ليبياً، و«هو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات»، خاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020 .

وأكّد حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد، تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

المنفي: المجلس الرئاسي سيكون ممثلا لكل الليبيين دون تمييز أو إقصاء

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

بحسب البيان، توجه المنفي بالشكر إلى الرئيس التونسي، على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، مشيدا بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها الرئيس التونسي، لاسيما تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.

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