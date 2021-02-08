معيتيق يبحث مع المنسق الأممي خطوات فتح الطريق الساحلي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدن زينينغا”.

ورحب معيتيق، بمنسق البعثة في مهمته واكد على دعم مجهودات بعثة الامم المتحدة للدعم والاستقرار في ليبيا.

كما ناقش الاجتماع آلية توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة 5+5 وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه.

واشاد “زينينغا”، بالجهود التي بذلها معيتيق من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الامم المتحدة.