وزير الدفاع: هذه حقيقة الوضع في حدودنا مع ليبيا

أكد وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي اثر جلسة استماع مغلقة عقدتها اليوم 08 فيفري 2021 اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بخصوص الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا، أن الوضع الأمني بليبيا له تأثير كبير على الوضع الأمني بالحدود التونسية.

وبين الوزير أن الوضع في الحدود “سائر نحو التحسن شيئا فشئا”، حسب تعبيره، خاصة بعد تحسن الوضع في ليبيا وتقدم الفرقاء في ليبيا في التفاوض، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على أمننا.

وأضاف وزير الدفاع في تصريحه أن الجيش التونسي على اتم الاستعداد لحماية الحدود من كل محاولات التهريب والجريمة المنظمة بين الحدود.

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