سعيد للمنفي: الحل الدائم للأزمة لا يكون إلا ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020

وبينت الرئاسة التونسية عبر مكتبها الإعلامي أن سعيد وأعرب عن عميق ارتياحه لنجاح الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم مشددا على حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

ووجه سعيد الدعوة للمنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

ومن جانبه، توجه المنفي بالشكر لسعيد على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، ونوّه بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها الرئيس التونسي وخاصة تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.