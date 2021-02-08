دومة: استعادة الدولة تبدأ بإخراج المسلحين الأجانب من البلاد

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، اليوم الإثنين، إن المهمة شاقة للوصول إلى استعادة الدولة، مشيرا إلى أن هناك مهام محددة وعقبات كثيرة.

وأكد دومة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه العقبات تبدأ من السيطرة الكاملة علي التراب الليبي، موضحا أن ذلك يتطلب احتواء الأطراف الفاعلة التي تسيطر علي السلطة والسلاح في مختلف ارجاء البلاد، و اخراج أي مسلح أجنبي من أرض الوطن، و توحيد المناصب السيادية، و التوزيع العادل للموارد لكل المناطق، و كبح التدخل الأجنبي السلبي، وتوفير الخدمات للجميع دون تميز

وشدد دومة أن هذه المطالب لن تتم إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع حتى تنال الثقة من الجولة الأولي أمام مجلس النواب وفي حال التعذر أمام ملتقي الحوار، لافتا إلى أنه إذا تم الدخول في جولة ثانية سيكون خطر استبدال المجلس الرئاسي والحكومة وارد وفق القانون.

وأشار إلى أنه يجب أيضا وضع سياسة خارجية واضحه مع دول الجوار والدول المتداخلة في ليبيا وفق احترام السيادة الليبية والمصالح المشتركة والتعامل مع من يقابلهم فيها، بالإضافة إلى وضع ميزانية الدولة بصورة يتم فيها معالجة باب التنمية بخطة تتضمن جميع المناطق دون استثناء، ومعالجة اقتصادية شاملة عاجلة تتضمن توفير الخدمات بكل شفافية والابتعاد عن شبهات الفساد المالي، و التدخل العاجل في مكافحة وباء كورونا وتوفير اللقاح للمواطنين، مشددا على أن التحدي اللهم والهدف الأسمى هو بذل كل الجهود للوصول الي انتخابات رئاسية وبرلمانية بصندوق محمي من التزوير يعيد تجديد الشرعية واستعادة الدولة.

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