لتمرير الحكومة.. صالح يشترط على دبيبة تعيين ابن شقيقته نائبا له

كشف مصدر صحفي أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اشترط على رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة، تعيين ابن شقيقته، إدريس احفيظة نائبا لرئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

ويشغل إدريس احفيظة المبروك، ابن شقيقة عقيلة صالح، منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الليبي.

وفي أكتوبر من عام 2019 أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الايسا (ISSA) عن انتخاب احفيظة، عضوا بالمكتب بإجماع الأعضاء.

وجاء انتخاب احفيظة، ضمن فعاليات المنتدى العالمي الثامن والثلاثين للضمان الاجتماعي الذي عقد في الفترة من الرابع عشر إلى الثامن عشر من أكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 1300 صانع قرار و153 ممثل عن الدول المشاركة ومنها ليبيا.

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