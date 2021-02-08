ميناء بنغازي يستقبل 697 سيارة قادمة من السوق الكورية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري عن دخول سفينتين إحداهما محملة بـ 697 سيارة قادمة من السوق الكورية بينما تحمل السفينة الأخرى بضائع وسلع مختلفة.

وأكد المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أنه رست بميناء جليانه سفينة نقل السيارات ( كازاف ريو قراند ) وعلى متنها عدد 697 سيارة قادمة من السوق الكورية كما استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (إتلانتك سيڤر) وعلى متنها عدد 253 حاوية بضائع وسلع مختلفة.