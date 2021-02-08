شركة الكهرباء: سرقة 1500 متر أسلاك من دائرة توزيع قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1500 متر من أسلاك الكهرباء على خط الجقاندة الجديدة في دائرة توزيع قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس.

وأفادت الشركة، في بين نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين. أن سرقة الأسلاك تسببت في فقد التغذية لنحو 30 محولا، وانقطاع التيار عن سوق الخضراء بسوق الأحد، وجزء من منازل المواطنين في قصر بن غشير

وطالبت الشركة بوضع حد لهذه الظاهرة لحماية مكونات الشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار عن منازل المواطنين لعدة أيام وزيادة معاناتهم.

وتعاني ليبيا من أزمة في الكهرباء منذ عام 2011 مما دعا المواطنين في طرابلس للتظاهر للتنديد بالوضع المزري الذي وصل إليه الوضع من استمرار انقطاع الكهرباء في كافة المناطق.

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