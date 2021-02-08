«الخارجية الأمريكية»: يجب تسليم السلطة بشكل سلس للحكومة الجديدة في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن بلادها تعطي الأولوية لإيجاد حل سياسي شامل تفاوضي للنزاع الليبي، دعية كل السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة.

أضافت جيرالدين جريفيث، في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم المصرية، أن الولايات المتحدة تهدف إلى أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقلال والاستقرار وسنعمل على تنسيق الجهود الدولية لدعم هذا الهدف، وأن تركيا حليف لنا في الناتو ولدينا معها مصالح مشتركة في مكافحة الإرهاب، مؤكدةً: “نختلف مع تركيا في بعض القضايا وهذا لا يمنعنا من العمل معها في الأولويات المشتركة” وفق قولها.