عبد الباري شنبارو: توقيع اتفاقية توأمة بين 7 بلديات ليبية وتركية

وصل وزير البيئة والتمدن التركي مراد كوروم إلى طرابلس اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو التقى بكوروم، لمناقشة التعاون المشترك والاتفاقات في عدة مجالات، ومناقشة توأمة عدد من البلديات في البلدين.

وقال شنبارو في مؤتمر صحفي مع الوزير التركي عقب لقائهما، رصدته “الساعة 24”: سبق أن كان هناك تعاون بين تركيا منذ 7 سنوات، وهذه الزيارة ستتوج بعدد من اتفاقيات التوأمة ما بين ٧ بلديات تركية ومثلها ليبي، يات ليبية، ونتطلع لتوسعة هذه الشراكة.

وأضاف: “هناك مسودة اتفاقية بين البلدين في مجال الحرس البلدي، وتطويره”.

من جانبه، زعم الوزير التركي أن بلاده شقيقة لليبيا ويجمعهما جوانب ثقافية ودينية وتاريخية مشتركة، ومستقبلهما مليء بالأمل”، وأردف: “ونأمل أن تتجاوز ليبيا المصاعب”.

وادعى: “سنعمل وفريقي على نهضة البلديات الليبية، ومشاركة معلوماتنا وخبراتنا وإمكانياتنا، وفقا لمبدأ التعاون المتبادل، وانطلاقا من هذا ستبقى تركيا ليبيا دولتين صديقتين وشقيقتين”.