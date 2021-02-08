رئيس الوزراء اليوناني لـ المنفي: ندعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي على فوزه بالرئاسة خلال اتصالا هاتفيا.

وأوضح المسؤول في تصريحات إعلامية أن ميتسوتاكيس بحث مع المنفي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين.

وأشار المسؤول إلى أن ميتسوتاكيس أكد على دعمه الكامل والمستمر للمجلس الرئاسي الجديد، مبديًا عزم بلاده فتح سفارتها وقنصليتها في ليبيا من جديد، لافتا إلى أن المنفي ثمن على دور اليونان في حل الأزمة الليبية وشدد على حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع دول الجوار والعالم

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