وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2021

بحث وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين، اليوم الإثنين، جملة من الموضوعات بينها الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان مشترك فإن وزراء خارجية الدول الثلاث بحثوا خلال لقائهم في القاهرة ، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.

وأكد البيان على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها؛ لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.