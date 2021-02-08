بعد تشكيل حكومة موحدة.. الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم الانتخابات في ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، عن ترحيبه باتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.

واعتبرت البعثة الأوروبية في ليبيا، أن الاتفاق على حكومة موحدة في ليبيا يعد معلمًا مهمًا في عملية برلين وفي الطريق إلى قيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021”.

وأعلنت “البعثة” في بيانها أنها جاهزة للعمل مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد محمد دبيبة، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد.

وشجعت البعثة، مجلس النواب على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها المنتدى في تونس في نوفمبر 2020”.

وحثت البعثة جميع الجهات المعنية من الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وجميع أعضاء المجتمع الدولي على إظهار عزم قوي في دعم السلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية.

وذكرت البعثة أن الاتحاد الأوروبي له أداته الخاصة بفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.

وتابع، أنه ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، بدءًا بتوحيد جميع المؤسسات المالية.

وأشارت البعثة، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل على استعداد لدعم الانتخابات ويحث جميع الأطراف الليبية والدولية على القيام بذلك فيما يتعلق بوحدة أراضي ليبيا وسيادتها الوطنية.

وأكدت البعثة، على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرة كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة.

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