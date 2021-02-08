رئيس الوزراء الليبي الجديد: سنشكل حكومة تكنوقراط بتمثيل عادل للشعب الليبي

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة، إن حكومته «ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها».

وأشار إلى أنه «استقبل وفد ملتقى الحوار السياسي عند قدومه من جنيف في مطار معيتيقة (بالعاصمة طرابلس)، تكريما لهم»، وفق مقابلة له مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

تشكيل الحكومة الليبية

وتابع قائلا: «الوفد سعيد بالنتائج التي تحققت، وأنا لا أعرف منهم إلا القليل جدا». وأوضح دبيبة، أنه في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي «سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل البرلمان الليبي».

وردا على سؤال حول إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قال: «من الممكن ذلك، فنحن سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة». وأردف: «سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع مناطقه. ولكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية».

أولويات الحكومة الليبية الجديدة

وفي معرض رده على سؤال حول أولويات حكومته، قال دبيبة: «أولويات الحكومة بالدرجة الأولى هي التفكير في وباء فيروس كورونا، فهذا أمر مهم بالنسبة للشعب الليبي ولشعوب العالم، ونسعى بأقصى ما يمكن عمله من أجل الحصول على اللقاح وتطعيم الشعب الليبي».

واستطرد: «سنهتم بالمصاعب الحياتية كانقطاع الكهرباء والصحة والمعوقات اليومية، ومن ثم التفكير في لجان المصالحة والتفكير في فكرة إعداد الدستور مع المجلس الرئاسي».

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