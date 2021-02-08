بو الخطابية يبحث مع رئيس شركة الخليج للنفط عددا من الملفات

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، خلال اجتماعه مع رئيس شركة الخليج للنفط، فضل الله احتيتة، تأخر مرتبات جهاز حرس المنشآت النفطية، ومشروع صيانة الطريق المزدوج، من بوابة المثلث إلى مدخل فندق دار السلام.

حيث أبدى احتيتة استعداد الشركة لمساعدة البلدية في تسليم خرائط المشروع، وإيجاد حل لمشكلة رواتب جهاز حرس المنشآت النفطية، مؤكدا إجراء اتصالاته مع المؤسسة الوطنية للنفط، وأن رواتب الجهاز ستكون جاهزة خلال أيام، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

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