الخارجية الألمانية: مهمة ” كوبيش” في ليبيا لن تقل أهمية عن مهمته في لبنان

هنأ المتحدث باسم الخارجية الألمانية دينيس كوميتات المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا يان كوبيش على بدء مهمته الجديدة رسميا كمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح كوبيش أن مهمة المبعوث الأممي الجديد لا تقل أهمية عن مهمته السابقة في لبنان، معبرًا عن أمنياته لكوبيتش بالتوفيق في مهمته الجديدة في هذا التوقيت الهام لمستقبل ليبيا.

وكانت قد أعلنت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا أن المبعوث الجديد يان كوبيش يباشر اليوم مهام منصبه، و نقلت عن الدبلوماسي السلوفاكي تأكيده التزام الأمم المتحدة الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناءَ على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.

وكان كوبيش قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

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