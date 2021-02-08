جامعة بني وليد تناقش جملة من الموضوعات

عقد بمقر الإدارة العامة لجامعة بني وليد، الاجتماع الأول لمجلس الجامعة للعام 2021، لبحث آلية تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يسهم في تفعيل البحث العلمي والرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطالب، والصعوبات التي تواجه الكليات وسبل معالجتها.

وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة بني وليد، ووكيل الشؤون العلمية وبعض المسؤولين ذوي العلاقة، إلى كيفية تكريم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، ومنح عمداء الكليات مختلف الصلاحيات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لشؤون الجامعات.

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